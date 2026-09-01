Atelier Aquarelle Les Carpes Koï L’Écaille & Le Grès Langueux

Informations pratiques

Langueux

Atelier Aquarelle Les Carpes Koï

L’Écaille & Le Grès 25 Rue de Brest Langueux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 13:30:00

fin : 2026-09-16 15:30:00

Date(s) :

2026-09-16

Venez plonger dans un univers aquatique tout en couleurs lors d’un atelier d’aquarelle consacré aux carpes koï.

À travers ce thème, nous explorerons l’univers subaquatique et les différentes façons de représenter l’eau à l’aquarelle ses reflets, sa luminosité, ses transparences et ses variations de couleurs, du bleu au vert.

Un moment créatif et convivial, accessible aux débutants comme aux personnes ayant déjà pratiqué l’aquarelle. L’occasion de s’accorder une pause, de découvrir de nouvelles techniques et de laisser libre cours à sa créativité.

Sur inscription. .

L’Écaille & Le Grès 25 Rue de Brest Langueux 22360 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 64 30 79 12

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English :

L’événement Atelier Aquarelle Les Carpes Koï Langueux a été mis à jour le 2026-09-01 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme