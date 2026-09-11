Atelier Aquarelle Les Fonds Coralliens Bazaar Hall Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Atelier Aquarelle Les Fonds Coralliens

Bazaar Hall 14 Rue de Paris Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 14:00:00

fin : 2026-09-23 16:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Plongez dans les profondeurs colorées de l’océan pour un atelier d’aquarelle consacré aux fonds coralliens.

À travers ce thème, nous allons explorer un univers riche en couleurs et en mouvement, tout en découvrant différentes façons de représenter l’eau à l’aquarelle. Reflets, transparences, luminosité, profondeur et variations de couleurs seront au cœur de notre exploration.

Les coraux et la vie sous-marine nous permettront de jouer avec une palette de couleurs vibrantes et éclatantes pour faire naître la sensation d’un monde vivant sous la surface.

Un atelier créatif et convivial, accessible aux débutants comme aux personnes ayant déjà pratiqué l’aquarelle. Pas besoin de savoir parfaitement dessiner je vous accompagne pas à pas pour vous permettre d’expérimenter les techniques et de créer votre propre paysage sous-marin.

Une parenthèse créative pour s’évader, jouer avec les couleurs et laisser les pinceaux nous emmener sous l’eau.

Sur inscription. .

Bazaar Hall 14 Rue de Paris Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 64 30 79 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Aquarelle Les Fonds Coralliens Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-01 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme