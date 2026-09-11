Atelier Aquarelle Les Nénuphars Rue de Rohan Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Atelier Aquarelle Les Nénuphars

Rue de Rohan La Végétalerie Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 17:00:00

fin : 2026-09-25 19:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Atelier aquarelle les nénuphars à la manière des impressionnistes.

Le temps d’un atelier, laissez-vous transporter dans l’univers poétique des jardins d’eau et des nénuphars, inspiré des grands peintres impressionnistes.

À travers ce sujet, nous explorerons une autre façon de représenter l’eau à l’aquarelle ses reflets changeants, les jeux de lumière à sa surface, les transparences et les délicates variations de couleurs. Nous nous intéresserons également à la manière dont les impressionnistes suggèrent un paysage sans chercher à tout détailler, en privilégiant les touches de couleur, les contrastes et les impressions de lumière.

Les nénuphars seront ainsi l’occasion de jouer avec les nuances de bleu, de vert, mais aussi avec des touches de couleurs qui viennent se refléter et se fondre dans l’eau.

Un atelier créatif et accessible, pensé pour prendre le temps d’expérimenter, d’observer et de laisser progressivement apparaître une atmosphère sur le papier.

Que vous soyez débutant(e) ou que vous pratiquiez déjà l’aquarelle, venez profiter d’un moment convivial pour explorer votre créativité sans pression.

Sur inscription. Par l’Atelier Kréazen. .

Rue de Rohan La Végétalerie Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 64 30 79 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Aquarelle Les Nénuphars Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-01 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme