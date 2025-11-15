Atelier Aquarelle Nature d’automne Calice & Mandibule Le Havre

Atelier Aquarelle Nature d’automne

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 15:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Aurélie, autrice du superbe ouvrage Flou et fleurs à l’aquarelle ( édition Mango) vous propose un atelier tout en douceur et subtilité.

Durant 2h, Aurélie vous embarque dans son univers poétique et coloré.

Si vous êtes débutant.e, elle vous donnera les clés pour vous lancer en aquarelle, comprendre les couleurs et maîtriser les techniques de base.

Si vous pratiquez déjà, vous pourrez profiter de ses conseils et de son expérience d’aquarelliste professionnelle pour aller plus loin dans votre pratique.

Pour cette session, pas besoin de savoir dessiner à la perfection, en jouant sur les flous, l’intensité des couleurs et de la transparence, Aurélie vous apprendra à réaliser une belle illustration de saison autour d’un sujet incontournable qui ne cesse de nous émerveiller la nature et ses trésors !

Nous vous promettons une douce immersion dans la magie de l’aquarelle. De quoi repartir des envies de créations plein la tête !

Accessible aux débutants à partir de 10 ans.

Tout le matériel est fourni. .

+33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

