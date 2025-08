Atelier aquarelle nature Sélestat

Atelier aquarelle nature Sélestat samedi 18 octobre 2025.

Atelier aquarelle nature

Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Ateliers de lecture de paysage, découverte de la technique de l’aquarelle et du dessin naturaliste et croquis sur le vif dans l’Ill*Wald. Matériel fourni, possibilité d’apporter son propre matériel de dessin et un petit tabouret pliable. A partir de 8 ans

Accompagnés d’une animatrice de la Société d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar, partez découvrir l’Ill*Wald sous un autre regard. Ateliers de lecture de paysage, découverte de la technique de l’aquarelle et du dessin naturaliste et croquis sur le vif sont au programme.

Matériel fourni, possibilité d’apporter son propre matériel de dessin et un petit tabouret pliable.

A partir de 8 ans. 0 .

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 20 accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com

English :

Workshops on reading landscapes, discovering watercolor and nature drawing techniques, and sketching from life in the Ill*Wald. Materials provided, but bring your own drawing materials and a small folding stool. Ages 8 and up

German :

Workshops zum Lesen von Landschaften, Entdeckung der Aquarelltechnik und des naturalistischen Zeichnens sowie Skizzen vor Ort im Ill*Wald. Material wird zur Verfügung gestellt, es besteht die Möglichkeit, eigenes Zeichenmaterial und einen kleinen Klapphocker mitzubringen. Ab 8 Jahren

Italiano :

Workshop di lettura del paesaggio, scoperta della tecnica dell’acquerello e del disegno naturalistico e schizzi dal vero nell’Ill*Wald. I materiali sono forniti, ma è possibile portare il proprio materiale da disegno e un piccolo sgabello pieghevole. Da 8 anni

Espanol :

Talleres de lectura de paisajes, descubrimiento de la técnica de la acuarela y dibujo de la naturaleza y bocetos del natural en el Ill*Wald. Materiales proporcionados, pero puedes traer tus propios materiales de dibujo y un pequeño taburete plegable. A partir de 8 años

L’événement Atelier aquarelle nature Sélestat a été mis à jour le 2025-07-28 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme