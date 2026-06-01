Atelier aquarelle, Parc Saint-Bernard, Hyères

Atelier aquarelle Samedi 6 juin, 14h30 Parc Saint-Bernard Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Que vous soyez débutant ou expérimenté, l’atelier d’Elisa Grilli vous permettra de pratiquer l’aquarelle dans une ambiance détendue et agréable.

Matériel fourni / Prévoir eau et protection solaire

Parc Saint-Bernard Montée de Noailles, 83400 Hyères, France Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33494007865 https://www.hyeres-tourisme.com/patrimoine-culturel/parc-saint-bernard [{« type »: « link », « value »: « http://www.hyeres.fr/billetterie »}] Dans les années 1920, Laure et Charles de Noailles confient à Rob Mallet-Stevens la construction de leur villa et à Gabriel Guévrékian la réalisation du jardin cubiste qui l’accompagne. En parallèle, Charles de Noailles, féru de botanique et de jardinage lance un vaste chantier de nivellement du terrain situé en contrebas afin d’y créer un jardin d’agrément. Bientôt une végétation méditerranéenne, adaptée au sol pauvre et aride, s’installe sur les terrasses étroites reliées entre elles par des escaliers de pierre. A leur extrémité, des fenêtres formées par des arches de pierre incitent à progresser pour découvrir la pergola des wisterias exhalant leur parfum délicat, la terrasse des mûriers, l’allée des cistes ou celle des romarins auxquelles se mêlent oliviers, arbousiers mais aussi erythrine, sapotillier ou melaleuca qui ajoutent à la diversité du parc. La vue plonge sur la ville et s’échappe au loin vers la Méditerranée et les Iles d’Or.

Que vous soyez débutant ou expérimenté, l’atelier d’Elisa Grilli vous permettra de pratiquer l’aquarelle dans une ambiance détendue et agréable.

© Noé Bonanno, 2026