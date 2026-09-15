Informations pratiques

Conflans-sur-Loing

Atelier aquarelle, pastel, crayon

Conflans-sur-Loing Loiret

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 17:00:00

fin : 2026-09-15 19:00:00

Date(s) :

2026-09-15

Atelier aquarelle, pastel, crayon

Envie d’oser ? Rejoignez un atelier convivial où technique rime avec plaisir. Que vous soyez débutant ou déjà initié, Sylvy Rigal vous guide pas à pas dans une ambiance détendue, pleine d’humour et d’échanges. 30 .

Conflans-sur-Loing 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 12 95 18 40 sylvy@sylvy-aquarelles.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Watercolor, Pastel, and Pencil Workshop

L’événement Atelier aquarelle, pastel, crayon Conflans-sur-Loing a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS