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AGENDA · Conflans-sur-Loing

Atelier aquarelle, pastel, crayon Conflans-sur-Loing

mardi 15 septembre 2026 · Conflans-sur-Loing

Atelier aquarelle, pastel, crayon Conflans-sur-Loing

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
45700 Conflans-sur-Loing
Département
Loiret
Tarif
30 30 30 Tarif de base - plein tarif

Conflans-sur-Loing

Atelier aquarelle, pastel, crayon

Conflans-sur-Loing Loiret

Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 17:00:00
fin : 2026-09-15 19:00:00

Date(s) :
2026-09-15

Atelier aquarelle, pastel, crayon
Envie d’oser ? Rejoignez un atelier convivial où technique rime avec plaisir. Que vous soyez débutant ou déjà initié, Sylvy Rigal vous guide pas à pas dans une ambiance détendue, pleine d’humour et d’échanges. 30  .

Conflans-sur-Loing 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 12 95 18 40  sylvy@sylvy-aquarelles.com

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English :

Watercolor, Pastel, and Pencil Workshop

L’événement Atelier aquarelle, pastel, crayon Conflans-sur-Loing a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS