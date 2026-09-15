Atelier aquarelle, pastel, crayon Conflans-sur-Loing
mardi 15 septembre 2026 · Conflans-sur-Loing
Informations pratiques
Conflans-sur-Loing
Atelier aquarelle, pastel, crayon
Conflans-sur-Loing Loiret
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 17:00:00
fin : 2026-09-15 19:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Atelier aquarelle, pastel, crayon
Envie d’oser ? Rejoignez un atelier convivial où technique rime avec plaisir. Que vous soyez débutant ou déjà initié, Sylvy Rigal vous guide pas à pas dans une ambiance détendue, pleine d’humour et d’échanges. 30 .
Conflans-sur-Loing 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 12 95 18 40 sylvy@sylvy-aquarelles.com
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English :
Watercolor, Pastel, and Pencil Workshop
L’événement Atelier aquarelle, pastel, crayon Conflans-sur-Loing a été mis à jour le 2026-09-03 par OT MONTARGIS