Atelier aquarelle Paysages hivernaux Erdeven
Atelier aquarelle Paysages hivernaux Erdeven samedi 17 janvier 2026.
Atelier aquarelle Paysages hivernaux
7 Rue Abbé Le Barh Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 14:30:00
fin : 2026-01-17 16:00:00
Date(s) :
2026-01-17
Gratuit ( sur inscription ) .
7 Rue Abbé Le Barh Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier aquarelle Paysages hivernaux Erdeven a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon