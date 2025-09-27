Atelier Aquarelle Pers-en-Gâtinais

Atelier Aquarelle Pers-en-Gâtinais samedi 27 septembre 2025.

Pers-en-Gâtinais Loiret

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-27

Les Ateliers des Champdivers vous propose un atelier

aquarelle, pour tous les niveaux, avec Florence Dufieux.

Les Ateliers des Champdivers vous proposent un

atelier aquarelle, pour tous les niveaux, avec

Florence Dufieux. 50 .

Pers-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 62 00 93 54

English :

Les Ateliers des Champdivers offers a watercolor workshop

for all levels, with Florence Dufieux.

German :

Die Ateliers des Champdivers bieten Ihnen einen Workshop an

aquarell, für alle Niveaus, mit Florence Dufieux.

Italiano :

Les Ateliers des Champdivers propongono un laboratorio di acquerello

per tutti i livelli, con Florence Dufieux.

Espanol :

Les Ateliers des Champdivers ofrece un taller de acuarela

para todos los niveles, con Florence Dufieux.

