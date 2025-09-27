Atelier Aquarelle Pers-en-Gâtinais
Atelier Aquarelle Pers-en-Gâtinais samedi 27 septembre 2025.
Atelier Aquarelle
Pers-en-Gâtinais Loiret
Tarif : 50 EUR
50
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Les Ateliers des Champdivers vous propose un atelier
aquarelle, pour tous les niveaux, avec Florence Dufieux.
Les Ateliers des Champdivers vous proposent un
atelier aquarelle, pour tous les niveaux, avec
Florence Dufieux. 50 .
Pers-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 62 00 93 54
English :
Les Ateliers des Champdivers offers a watercolor workshop
for all levels, with Florence Dufieux.
German :
Die Ateliers des Champdivers bieten Ihnen einen Workshop an
aquarell, für alle Niveaus, mit Florence Dufieux.
Italiano :
Les Ateliers des Champdivers propongono un laboratorio di acquerello
per tutti i livelli, con Florence Dufieux.
Espanol :
Les Ateliers des Champdivers ofrece un taller de acuarela
para todos los niveles, con Florence Dufieux.
