Informations pratiques

Chantilly

Atelier aquarelle pour débutant

16 Place Omer Vallon Chantilly Oise

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 14:30:00

fin : 2026-09-25 16:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Retrouvez moi dans un lieu cosy et chaleureux à Chantilly, au célèbre salon de thé chez Lucette.

Pendant 2 heures je vais vous faire découvrir ou redécouvrir l’aquarelle à ma façon sur le thème de l’automne.

L’ambiance y est conviviale.

Le matériel est fourni.

Pour adultes, dès 14 ans

6 PLACES DISPONIBLES

Retrouvez moi dans un lieu cosy et chaleureux à Chantilly, au célèbre salon de thé chez Lucette.

Pendant 2 heures je vais vous faire découvrir ou redécouvrir l’aquarelle à ma façon sur le thème de l’automne.

L’ambiance y est conviviale.

Le matériel est fourni.

Pour adultes, dès 14 ans

6 PLACES DISPONIBLES .

16 Place Omer Vallon Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 6 49 76 96 76 eauetincelle@yahoo.com

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English :

Join me at a cozy and welcoming spot in Chantilly, at the famous tea salon Chez Lucette.

For two hours, I’ll help you discover or rediscover watercolor painting my way, with an autumn theme.

The atmosphere is friendly.

Supplies are provided.

For adults, ages 14 and up

6 SPOTS AVAILABLE

L’événement Atelier aquarelle pour débutant Chantilly a été mis à jour le 2026-09-07 par Oise Tourisme