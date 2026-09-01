Atelier aquarelle pour débutant Chantilly
vendredi 25 septembre 2026 · Chantilly
Informations pratiques
Chantilly
Atelier aquarelle pour débutant
16 Place Omer Vallon Chantilly Oise
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 14:30:00
fin : 2026-09-25 16:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Retrouvez moi dans un lieu cosy et chaleureux à Chantilly, au célèbre salon de thé chez Lucette.
Pendant 2 heures je vais vous faire découvrir ou redécouvrir l’aquarelle à ma façon sur le thème de l’automne.
L’ambiance y est conviviale.
Le matériel est fourni.
Pour adultes, dès 14 ans
6 PLACES DISPONIBLES
Retrouvez moi dans un lieu cosy et chaleureux à Chantilly, au célèbre salon de thé chez Lucette.
Pendant 2 heures je vais vous faire découvrir ou redécouvrir l’aquarelle à ma façon sur le thème de l’automne.
L’ambiance y est conviviale.
Le matériel est fourni.
Pour adultes, dès 14 ans
6 PLACES DISPONIBLES .
16 Place Omer Vallon Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 6 49 76 96 76 eauetincelle@yahoo.com
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English :
Join me at a cozy and welcoming spot in Chantilly, at the famous tea salon Chez Lucette.
For two hours, I’ll help you discover or rediscover watercolor painting my way, with an autumn theme.
The atmosphere is friendly.
Supplies are provided.
For adults, ages 14 and up
6 SPOTS AVAILABLE
L’événement Atelier aquarelle pour débutant Chantilly a été mis à jour le 2026-09-07 par Oise Tourisme
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