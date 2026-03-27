Atelier aquarelle pour enfant Nogent-le-Rotrou
Atelier aquarelle pour enfant Nogent-le-Rotrou vendredi 24 avril 2026.
Atelier aquarelle pour enfant
Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 14:30:00
fin : 2026-04-24 16:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Pendant cet atelier en extérieur, prenez le temps de découvrir et d’observer la faune et la flore pour ensuite la retranscrire à l’aquarelle.
Enfant entre 6 et 12 ans
Places limitées réservation obligatoire
25€
Matériel fourni
Pendant cet atelier en extérieur, prenez le temps de découvrir et d’observer la faune et la flore pour ensuite la retranscrire à l’aquarelle.
Enfant entre 6 et 12 ans
Places limitées réservation obligatoire
25€
Matériel fourni 25 .
Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 78 65 23 22
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English :
During this outdoor workshop, take the time to discover and observe flora and fauna, then transcribe them in watercolor.
Children aged 6 to 12
Limited places: booking essential
25?
Materials supplied
L’événement Atelier aquarelle pour enfant Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-27 par OTs DU PERCHE
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