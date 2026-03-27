Atelier aquarelle pour enfant

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 14:30:00

fin : 2026-04-24 16:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Pendant cet atelier en extérieur, prenez le temps de découvrir et d’observer la faune et la flore pour ensuite la retranscrire à l’aquarelle.

Enfant entre 6 et 12 ans

Places limitées réservation obligatoire

25€

Matériel fourni

Pendant cet atelier en extérieur, prenez le temps de découvrir et d’observer la faune et la flore pour ensuite la retranscrire à l’aquarelle.

Enfant entre 6 et 12 ans

Places limitées réservation obligatoire

25€

Matériel fourni 25 .

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 78 65 23 22

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English :

During this outdoor workshop, take the time to discover and observe flora and fauna, then transcribe them in watercolor.

Children aged 6 to 12

Limited places: booking essential

25?

Materials supplied

L’événement Atelier aquarelle pour enfant Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-27 par OTs DU PERCHE