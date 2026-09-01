Atelier Aquarelle – Préparation avenue Gaston Cabrier Aurons

Informations pratiques

Aurons

Atelier Aquarelle – Préparation

Samedi 19 septembre 2026 de 14h à 15h. avenue Gaston Cabrier Médiathèque Le Petit Prince Aurons Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 15:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ensemble, croquons Aurons !



Envie de découvrir Aurons autrement, pinceau et carnet à la main ?

La Médiathèque d’Aurons vous invite à participer à « Ensemble, croquons Aurons ! », un atelier pratique autour de l’aquarelle animé par Éliane Duflot.



Une belle occasion de s’initier ou de se perfectionner à la pratique de l’aquarelle tout en portant un nouveau regard sur le village, ses paysages et son patrimoine.



Ce premier rendez-vous permettra de préparer l’atelier du 26 septembre, d’échanger autour de la pratique et d’organiser la séance de croquis et d’aquarelle. .

avenue Gaston Cabrier Médiathèque Le Petit Prince Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 60 13

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English :

Let’s sketch Aurons together!



Want to discover Aurons in a different way, with a paintbrush and sketchbook in hand?

L’événement Atelier Aquarelle – Préparation Aurons a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Massif des Costes