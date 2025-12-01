Atelier Aquarelle Café Rolande Saint-Brieuc

Atelier Aquarelle

Café Rolande 9 Place du Martray Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

2025-12-13

Voici un atelier tout en douceur découverte des bases de l’aquarelle, puis réalisation d’un modèle, pas à pas. Le tout accompagné d’une boisson chaude.

Ouvert aux débutants, dès 16 ans. Sur réservation auprès de l’Atelier Kréazen. .

Café Rolande 9 Place du Martray Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 64 30 79 12

