Atelier Aquarelle Café Rolande Saint-Brieuc
Café Rolande 9 Place du Martray Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
2025-12-13
Voici un atelier tout en douceur découverte des bases de l’aquarelle, puis réalisation d’un modèle, pas à pas. Le tout accompagné d’une boisson chaude.
Ouvert aux débutants, dès 16 ans. Sur réservation auprès de l’Atelier Kréazen. .
Café Rolande 9 Place du Martray Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 64 30 79 12
