ATELIER AQUARELLE Saint-Mathieu-de-Tréviers mercredi 22 octobre 2025.

6 Allée Terra Via Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-10-22

Viens explorer l’univers magique de l’aquarelle ! Nous jouerons avec la fusion des couleurs à travers différentes techniques et créerons des motifs selon tes envies paysages, animaux, personnages, ce qui t’inspire ! Animé par Valérie de ValFantasy à la librairie Samtinalit (St Mathieu de Tréviers). Ouvert aux adultes et enfants à partir de 7 ans. .

6 Allée Terra Via Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie +33 6 42 29 40 18 valerie.grouillet@gmail.com

English :

Come and explore the magical world of watercolour! We’ll play with the fusion of colors through different techniques and create motifs according to your desires: landscapes, animals, characters, whatever inspires you!

German :

Komm und erkunde die magische Welt der Aquarellmalerei! Wir spielen mit der Verschmelzung von Farben durch verschiedene Techniken und kreieren Motive nach deinen Wünschen: Landschaften, Tiere, Figuren, was auch immer dich inspiriert!

Italiano :

Venite a esplorare il magico mondo dell’acquerello! Giocheremo con la fusione dei colori utilizzando diverse tecniche e creeremo motivi adatti al vostro stato d’animo: paesaggi, animali, personaggi, qualsiasi cosa vi ispiri!

Espanol :

¡Ven a explorar el mágico mundo de la acuarela! Jugaremos con la fusión de colores utilizando diferentes técnicas y crearemos motivos que se adapten a tu estado de ánimo: paisajes, animales, personajes, ¡lo que te inspire!

