UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Samadet

Atelier aquarelle Samadet

dimanche 4 octobre 2026 · Samadet

Atelier aquarelle Samadet

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Musée de Samadet
Ville
40320 Samadet
Département
Landes
Tarif
10 10 Tarif de base - plein tarif

Samadet

Atelier aquarelle

Musée de Samadet Samadet Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:30:00
fin : 2026-10-04 17:30:00

Date(s) :
2026-10-04

Technique, gestes et couleurs, la plasticienne Agnès Darricau vous guidera dans l’exploration du monde végétal inspiré des fleurs des faïences de Samadet. Sur réservation – Dès 12 ans.
Technique, gestes et couleurs, la plasticienne Agnès Darricau vous guidera dans l’exploration du monde végétal inspiré des fleurs des faïences de Samadet. Sur réservation – Dès 12 ans.   .

Musée de Samadet Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 19 00  musee.samadet@landes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier aquarelle

Technique, movement, and color: visual artist Agn%E8s Darricau will guide you as you explore the plant world inspired by the flowers of the Samadet fences. By reservation only—Ages 12 and up.

L’événement Atelier aquarelle Samadet a été mis à jour le 2026-09-03 par Landes Chalosse

À voir aussi à Samadet (Landes)