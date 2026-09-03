Atelier aquarelle Samadet
dimanche 4 octobre 2026 · Samadet
Informations pratiques
Samadet
Atelier aquarelle
Musée de Samadet Samadet Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:30:00
fin : 2026-10-04 17:30:00
Date(s) :
2026-10-04
Technique, gestes et couleurs, la plasticienne Agnès Darricau vous guidera dans l’exploration du monde végétal inspiré des fleurs des faïences de Samadet. Sur réservation – Dès 12 ans.
Technique, gestes et couleurs, la plasticienne Agnès Darricau vous guidera dans l’exploration du monde végétal inspiré des fleurs des faïences de Samadet. Sur réservation – Dès 12 ans. .
Musée de Samadet Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 19 00 musee.samadet@landes.fr
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English : Atelier aquarelle
Technique, movement, and color: visual artist Agn%E8s Darricau will guide you as you explore the plant world inspired by the flowers of the Samadet fences. By reservation only—Ages 12 and up.
L’événement Atelier aquarelle Samadet a été mis à jour le 2026-09-03 par Landes Chalosse
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