Atelier aquarelle spécial déco de Noël au Tympan

Café associatif Le Tympan Goujounac Lot

Tarif : 40 – 40 – EUR

Début : 2025-12-16 14:00:00

fin : 2025-12-16 16:30:00

2025-12-16

Envie d’un moment doux, créatif et plein de bonne humeur avant les fêtes ?

Aurélie vous propose un atelier aquarelle spécialement pensé pour faire entrer un peu de magie dans l’hiver… et repartir avec de jolies cartes de vœux faites main, pour égayer votre sapin ou régaler les yeux (et le coeur) de vos proches !

Dans une ambiance conviviale, simple et chaleureuse, vous découvrirez ensemble les plaisirs de l’aquarelle couleurs lumineuses, motifs de saison, petites touches scintillantes… Pas besoin d’être expert tous les niveaux sont les bienvenus, même si vous débutez complètement.

Café associatif Le Tympan Goujounac 46250 Lot Occitanie galais.aurelie@orange.fr

English :

Looking for a sweet, creative and cheerful moment before the holidays?

Aurélie offers you a watercolor workshop specially designed to bring a little magic into winter? and leave with beautiful handmade greeting cards to brighten up your tree or delight the eyes (and hearts) of your loved ones!

In a friendly, simple and warm atmosphere, you’ll discover together the pleasures of watercolor: luminous colors, seasonal motifs, little sparkling touches? No need to be an expert: all levels are welcome, even if you’re a complete beginner.

L’événement Atelier aquarelle spécial déco de Noël au Tympan Goujounac a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Gourdon