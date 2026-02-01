Atelier Aquarelle Spécial Parents-Enfants Maison de la Terre Lantic

Atelier Aquarelle Spécial Parents-Enfants

Maison de la Terre Fontaine de Trémargat Lantic Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-25 10:00:00

fin : 2026-02-25 12:00:00

2026-02-25

Venez réaliser de douces aquarelles en famille sur le thème des Fruits et Légumes du Jardin . Repartez fièrement avec vos créations !

Sur réservation. Par L’Atelier Kreazen. .

Maison de la Terre Fontaine de Trémargat Lantic 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 56 06 97 89

