Atelier Aquarelle Spécial Parents-Enfants Maison de la Terre Lantic
Maison de la Terre Fontaine de Trémargat Lantic Côtes-d’Armor
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2026-02-25 10:00:00
fin : 2026-02-25 12:00:00
Date(s) :
2026-02-25
Venez réaliser de douces aquarelles en famille sur le thème des Fruits et Légumes du Jardin . Repartez fièrement avec vos créations !
Sur réservation. Par L’Atelier Kreazen. .
Maison de la Terre Fontaine de Trémargat Lantic 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 56 06 97 89
English :
