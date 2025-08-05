Atelier « Aquarelle sur papier yupo » Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Atelier « Aquarelle sur papier yupo »

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L'Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

2026-02-21 14:00:00 - 16:00:00

Atelier « Aquarelle sur papier yupo »

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21 16:00:00

2026-02-21

Marie-Odile Brionne est aquarelliste. Elle a réalisé le livre d’artistes L’empreinte du hasard en collaboration avec le poète Alain Le Beuze. Le papier Yupo réagit de façon imprévisible à l’aquarelle les formes se diffusent, se déplacent, échappent parfois au contrôle. Cette part de hasard crée un langage propre, vivant. Une découverte des spécificités du papier Yupo et des possibilités créatives qu’il offre avec l’aquarelle, dans une approche expérimentale et intuitive.

Animation proposée dans le cadre de l’exposition La couleur des mots .

Dès 10 ans. Sur inscripiton. .

