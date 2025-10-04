Atelier aquarelle Tardets-Sorholus

Atelier aquarelle Tardets-Sorholus samedi 4 octobre 2025.

Atelier aquarelle

Kakotxa Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Deux demi-journées pour pratiquer l’aquarelle avec Guillermo, afin de s’initier ou de se perfectionner, dans une ambiance détendue et improvisée. Un matériel basique sera disponible sur place, mais n’hésitez pas à apporter le votre. Petit groupe limité à huit. Inscription sur répondeur, ou lors des permanences. .

Kakotxa Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 34 12 34

English : Atelier aquarelle

German : Atelier aquarelle

Italiano :

Espanol : Atelier aquarelle

L’événement Atelier aquarelle Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Pays Basque