Atelier aquarelle Tardets-Sorholus

Kakotxa Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Deux demi-journées pour pratiquer l’aquarelle avec Guillermo, afin de s’initier ou de se perfectionner, dans une ambiance détendue et improvisée. Un matériel basique sera disponible sur place, mais n’hésitez pas à apporter le votre. Petit groupe limité à huit. Inscription sur répondeur, ou lors des permanences. .
Kakotxa Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 34 12 34
