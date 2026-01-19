Atelier Aquarelle végétaux Médiathèque de Servoz Servoz
Atelier Aquarelle végétaux Médiathèque de Servoz Servoz samedi 21 février 2026.
Atelier Aquarelle végétaux
Médiathèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz Haute-Savoie
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-21 12:00:00
2026-02-21
Ateliers artistiques peinture de végétaux à l’aquarelle avec les conseils artistiques et botaniques de M. Depoilly.
Médiathèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 57 biblioservoz@cc-valleedechamonixmb.fr
English :
Artistic workshops watercolor painting of plants with artistic and botanical guidance from M. Depoilly.
