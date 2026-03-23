Atelier aquarelle Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Atelier aquarelle Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny samedi 4 avril 2026.
Atelier aquarelle
Villedieu-les-Poêles Salle des fêtes Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:30:00
fin : 2026-04-05 12:00:00
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-05
Participez à un atelier aquarelle dans le cadre de la Fête des Métiers d’Art, animé par Rhoda Allanic au stand Association des Acteurs du Patrimoine de la Manche et Outil en Main.
Matériel fourni.
Apportez une photo de son patrimoine du quotidien (maison, arbre, rue, cheminée, puits, fontaine, chapelle …)
Créneaux matin ou après-midi.
Inscription à l’Office de tourisme au 02 33 61 05 69. .
Villedieu-les-Poêles Salle des fêtes Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 05 69
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English : Atelier aquarelle
L’événement Atelier aquarelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Villedieu-les-Poêles
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