Atelier aquarelliste « mon paysage rêvé » Hôtel de Ville Épinay-sur-Seine

Atelier aquarelliste « mon paysage rêvé » Dimanche 21 septembre, 10h30, 15h00 Hôtel de Ville Seine-Saint-Denis

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Laissez-vous tenter par une expérience aquarelliste en vous promenant dans les parcs qui entourent l’Hôtel de Ville et les berges de Seine. Vous apprendrez à porter un regard différent sur le paysage qui vous entoure et, que vous soyez débutant ou confirmé, prenez le pinceau pour peindre à votre rythme les éléments qui vous inspirent. Une expérience slow travel par excellence !

Hôtel de Ville 1-3 rue Quetigny 93800 Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 0149719818 https://www.epinaysurseine.fr [{« type »: « email », « value »: « archives.patrimoine@epinay-sur-seine.fr »}] Construit au XVIII° siècle, il fut le château du Roi d’Espagne Don François d’Assise avant de devenir en 1908 l’Hôtel de Ville T.8- Lacépède ; Rose Bertin ; RER C- Epinay-sur-Seine ; T.11- Epinay-sur-Seine.

Atelier / Démonstration / Savoir-faire

Ville d’Epinay-sur-Seine