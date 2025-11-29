ATELIER ARBORICULTURE 123 NATURE Savez-vous planter les arbres ? LA DAMASSINE Vandoncourt

ATELIER ARBORICULTURE 123 NATURE Savez-vous planter les arbres ?

LA DAMASSINE 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 14:30:00

fin : 2025-11-29 16:30:00

Date(s) :

2025-11-29

À la sainte Catherine, tout bois prend racine !

Le dicton est bien connu mais il ne remplace pas quelques règles élémentaires pour réaliser au mieux ses plantations d’arbres choisir son arbre, observer le sol, préparer le terrain, préparer le jeune plant, le tuteurer et le protéger, etc avec 123 Nature et Vergers Vivants le samedi 29 novembre de 14h30 à 16h30.

Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme (03 81 94 45 60)

Réservé aux adultes.

Prévoir bottes, imperméable, vêtements en fonction de la météo…

Rendez-vous à 14 h 30 à la Damassine à Vandoncourt. .

LA DAMASSINE 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté damassine@agglo-montbeliard.fr

English : ATELIER ARBORICULTURE 123 NATURE Savez-vous planter les arbres ?

German : ATELIER ARBORICULTURE 123 NATURE Savez-vous planter les arbres ?

Italiano :

Espanol :

L’événement ATELIER ARBORICULTURE 123 NATURE Savez-vous planter les arbres ? Vandoncourt a été mis à jour le 2025-02-17 par DOUBS TOURISME