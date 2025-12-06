ATELIER ARBORICULTURE 123 NATURE Taille de restauration à Valentigney Valentigney
ATELIER ARBORICULTURE 123 NATURE Taille de restauration à Valentigney Valentigney samedi 6 décembre 2025.
ATELIER ARBORICULTURE 123 NATURE Taille de restauration à Valentigney
78 Rue de la Villedieu Valentigney Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 11:30:00
Date(s) :
2025-12-06
Dans le verger communal de Valentigney, découvrez comment tailler un pommier délaissé depuis des années taille sanitaire, rajeunissement, éclaircissage, etc. Le but est de prolonger la vie de l’arbre et d’obtenir de plus beaux fruits
Réservation obligatoire.
Réservé aux adultes. Prévoir bottes, imperméable, vêtements en fonction de la météo… .
78 Rue de la Villedieu Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté damassine@agglo-montbeliard.fr
English : ATELIER ARBORICULTURE 123 NATURE Taille de restauration à Valentigney
German : ATELIER ARBORICULTURE 123 NATURE Taille de restauration à Valentigney
Italiano :
Espanol :
L’événement ATELIER ARBORICULTURE 123 NATURE Taille de restauration à Valentigney Valentigney a été mis à jour le 2025-03-13 par DOUBS TOURISME