ATELIER ARBORICULTURE 123 NATURE Taille de restauration à Valentigney Valentigney

ATELIER ARBORICULTURE 123 NATURE Taille de restauration à Valentigney

78 Rue de la Villedieu Valentigney Doubs

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 11:30:00

2025-12-06

Dans le verger communal de Valentigney, découvrez comment tailler un pommier délaissé depuis des années taille sanitaire, rajeunissement, éclaircissage, etc. Le but est de prolonger la vie de l’arbre et d’obtenir de plus beaux fruits

Réservation obligatoire.

Réservé aux adultes. Prévoir bottes, imperméable, vêtements en fonction de la météo… .

78 Rue de la Villedieu Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté damassine@agglo-montbeliard.fr

