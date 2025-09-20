Atelier « Arbre à poésie en hommage à Rosemonde Gérard » Villa Arnaga – Musée Edmond Rostand Cambo-les-Bains

Atelier « Arbre à poésie en hommage à Rosemonde Gérard » 20 et 21 septembre Villa Arnaga – Musée Edmond Rostand Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Pour célébrer Rosemonde Gérard et sa poésie, venez participer à un atelier poétique et à la réalisation d’un arbre à poésies.

Pour chaque poème écrit, gagnez une petite surprise !

Villa Arnaga – Musée Edmond Rostand 9 avenue du Docteur Alexandre Camino, 64250 Cambo-les-Bains, France Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559298392 http://www.arnaga.com En 1902, l’écrivain et dramaturge Edmond Rostand (1868-1918) achète plusieurs hectares sur la colline dominant la vallée de l’Arraga pour y construire une maison dans le style néo-basque (étages en encorbellement et en pans de bois , toit asymètrique). La construction, sous la conduite de l’architecte parisien Albert Tournaire, aidé sur place par l’architecte bordelais Pierre Ferret, s’échelonne de 1903 à 1906. Pour le décor somptueux, Rostand s’adresse à de nombreux artistes à la mode : les peintres Gaston Latouche, Hélène Dufau, Georges Delaw et Jean Veber, le sculpteur Raoul Verlet et le ferronnier Vian. Le poète y a vécu, avec sa famille, de 1906 jusqu’à sa mort en 1918. Le domaine est acheté par la ville de Cambo en 1961 pour y installer le musée Rostand, créé en 1958.

