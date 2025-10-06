Atelier ARBRE DE VIE : (re)découvrez vos forces et identifiez vos futurs projets HEC Alumni Paris

Atelier ARBRE DE VIE HEC Alumni : (re)découvrez vos forces et identifiez vos futurs projets

Nombreuses sont les injonctions sur le marché du travail, à être le « bon » manager, le « bon » collaborateur, le « bon » collègue, le « bon » dirigeant avec derrière une idée assez normative de ce que peut être la performance professionnelle.

Mais avant de penser à se former, à se transformer, et malheureusement, parfois à se déformer, nous sommes convaincus qu’il est bon d’investir sur la première des richesses : vous, votre personnalité et la connaissance fine de vos aspirations et modes de fonctionnement.

HEC Life Project vous propose un atelier pour découvrir un outil métaphorique issu des Pratiques Narratives : l’Arbre de vie.

L’arbre de vie est une métaphore des différents aspects de votre vie. Grâce à un cheminement ludique, vous reviendrez sur votre histoire et identifierez vos forces pour construire la suite et faire émerger vos envies et projets.

Pour qui ?

– Vous êtes à la recherche d’un nouveau projet

– Vous souhaitez renforcer votre confiance en soi

– Vous avez besoin de retrouver du sens dans votre travail

– Vous aspirez à à mieux vous connaitre dans une démarche de développement

– Vous souhaitez travailler sur votre identité professionnelle et dégager sa singularité

– Vous désirez vous préparer à relever de nouveaux défis

Quels bénéfices ?

L’arbre de vie permet de faire des liens et de donner du sens à son parcours. Cet atelier vous aidera à renouer avec l’envie d’avancer en confiance. Il permet de renforcer votre capacité à traverser les changements ou les difficultés en vous sentant en mesure de les dépasser, en ayant mis en lumière vos expériences, vos fiertés, vos compétences, vos ressources…

L’atelier sera animé par une coach , Françoise Toulemonde-Douarre du cabinet Inspirentiel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-06T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-06T17:00:00.000+02:00

