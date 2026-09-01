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AGENDA · Courtenay

Atelier Arbres au fusain avec Héloïse Pierre-Emmanuel Courtenay

samedi 26 septembre 2026 · Courtenay

Atelier Arbres au fusain avec Héloïse Pierre-Emmanuel Courtenay

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
1 IMPASSE DU VIEUX MOULIN
Ville
45210 Courtenay
Département
Loiret
Tarif
50 50 50 Tarif de base - plein tarif

Courtenay

Atelier Arbres au fusain avec Héloïse Pierre-Emmanuel

1 IMPASSE DU VIEUX MOULIN Courtenay Loiret

Tarif : 50 – 50 – EUR
50
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Que vous souhaitiez vous découvrir une nouvelle pratique artistique ou vous perfectionner, inscrivez vous aux ateliers proposés par les Ateliers des Champdivers, ils sont ouverts à toutes et tous et de tous niveaux.
Dessiner les arbres c’est regarder intensément le vivant et essayer d’en traduire les vibrations. En choisissant la technique du fusain, il s’agit de rendre plus particulièrement sensible le chatoiement du monde. Les clairs obscurs sont traversés par un souffle mystérieux qui anime troncs, branches et feuillages.

Le matériau grince et noircit les doigts tout en permettant d’obtenir des effets soyeux et profonds. Une découverte à faire.

Que vous souhaitiez vous découvrir une nouvelle pratique artistique ou vous perfectionner, inscrivez vous aux ateliers proposés par les Ateliers des Champdivers, ils sont ouverts à toutes et tous et de tous niveaux. 50  .

1 IMPASSE DU VIEUX MOULIN Courtenay 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 62 00 93 54  lesateliersdeschampdivers@gmail.com

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English :

Whether you want to discover a new art form or hone your skills, sign up for the workshops offered by Ateliers des Champdivers—they’re open to everyone, regardless of skill level.

L’événement Atelier Arbres au fusain avec Héloïse Pierre-Emmanuel Courtenay a été mis à jour le 2026-09-04 par OT 3CBO

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