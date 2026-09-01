Informations pratiques

Courtenay

Atelier Arbres au fusain avec Héloïse Pierre-Emmanuel

1 IMPASSE DU VIEUX MOULIN Courtenay Loiret

Tarif : 50 – 50 – EUR

50

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Que vous souhaitiez vous découvrir une nouvelle pratique artistique ou vous perfectionner, inscrivez vous aux ateliers proposés par les Ateliers des Champdivers, ils sont ouverts à toutes et tous et de tous niveaux.

Dessiner les arbres c’est regarder intensément le vivant et essayer d’en traduire les vibrations. En choisissant la technique du fusain, il s’agit de rendre plus particulièrement sensible le chatoiement du monde. Les clairs obscurs sont traversés par un souffle mystérieux qui anime troncs, branches et feuillages.

Le matériau grince et noircit les doigts tout en permettant d’obtenir des effets soyeux et profonds. Une découverte à faire.

Que vous souhaitiez vous découvrir une nouvelle pratique artistique ou vous perfectionner, inscrivez vous aux ateliers proposés par les Ateliers des Champdivers, ils sont ouverts à toutes et tous et de tous niveaux. 50 .

1 IMPASSE DU VIEUX MOULIN Courtenay 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 62 00 93 54 lesateliersdeschampdivers@gmail.com

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English :

Whether you want to discover a new art form or hone your skills, sign up for the workshops offered by Ateliers des Champdivers—they’re open to everyone, regardless of skill level.

L’événement Atelier Arbres au fusain avec Héloïse Pierre-Emmanuel Courtenay a été mis à jour le 2026-09-04 par OT 3CBO