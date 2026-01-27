Atelier arbres au fusain

1 Impasse du Vieux Moulin Pers-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 18:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Venez explorer la technique du fusain pour dessiner arbres ou autres éléments naturels.

En compagnie de l’artiste Héloïse Pierre-Emmanuelle, venez explorer la technique du fusain pour dessiner arbres ou autres éléments naturels. Vous pourrez vous appuyer sur ses photographies noir et blanc ou les vôtres. .

1 Impasse du Vieux Moulin Pers-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 62 00 93 54

English :

Come and explore the charcoal technique for drawing trees and other natural elements.

L’événement Atelier arbres au fusain Pers-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-01-27 par OT 3CBO