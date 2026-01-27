Atelier arbres au fusain Pers-en-Gâtinais

Atelier arbres au fusain Pers-en-Gâtinais samedi 7 février 2026.

Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-07 18:00:00

2026-02-07

En compagnie de l’artiste Héloïse Pierre-Emmanuelle, venez explorer la technique du fusain pour dessiner arbres ou autres éléments naturels. Vous pourrez vous appuyer sur ses photographies noir et blanc ou les vôtres.   .

1 Impasse du Vieux Moulin Pers-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 62 00 93 54 

English :

Come and explore the charcoal technique for drawing trees and other natural elements.

