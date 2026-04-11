Atelier Arbres la vie cachée de gréants à la Petite Cabane Rue de l’Abbé David Galgon
Atelier Arbres la vie cachée de gréants à la Petite Cabane Rue de l’Abbé David Galgon samedi 18 avril 2026.
Galgon
Atelier Arbres la vie cachée de gréants à la Petite Cabane
Rue de l’Abbé David La petite cabane Galgon Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 16:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Participez à des ateliers d’exploration autour des arbres et de la forêt. Finissez en beauté en fabriquant votre propre herbier à ramener à la maison ! .
Rue de l’Abbé David La petite cabane Galgon 33133 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 03 10 30 bonjour@lapetitecabane.fr
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English : Atelier Arbres la vie cachée de gréants à la Petite Cabane
L’événement Atelier Arbres la vie cachée de gréants à la Petite Cabane Galgon a été mis à jour le 2026-04-07 par OT du Fronsadais