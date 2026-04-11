Atelier Arbres la vie cachée de gréants à la Petite Cabane Rue de l’Abbé David Galgon

Galgon

Atelier Arbres la vie cachée de gréants à la Petite Cabane

Rue de l’Abbé David La petite cabane Galgon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Participez à des ateliers d’exploration autour des arbres et de la forêt. Finissez en beauté en fabriquant votre propre herbier à ramener à la maison ! .

Rue de l’Abbé David La petite cabane Galgon 33133 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 03 10 30 bonjour@lapetitecabane.fr

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English : Atelier Arbres la vie cachée de gréants à la Petite Cabane

L’événement Atelier Arbres la vie cachée de gréants à la Petite Cabane Galgon a été mis à jour le 2026-04-07 par OT du Fronsadais