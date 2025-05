Atelier archéo-anthropologie – Médiathèque de Bouaye Bouaye, 7 juin 2025 10:30, Bouaye.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-07 10:30 – 11:30

Gratuit : oui Sur inscription auprès de la médiathèque de Bouaye Tout public – Age minimum : 9 et Age maximum : 99

Atelier Archeo-anthropologie (étude des restes humains et des espaces funéraires)Cet atelier permet de découvrir cette spécialité de l’archéologie par l’expérimentation et la manipulation : les enfants sont amenés à découvrir les informations issues de l’étude des ossements d’individus retrouvés en fouille (âge, sexe, taille, état sanitaire) et des espaces funéraires (position, objets) afin de comprendre les modes de vie et les croyances des sociétés passées.

Médiathèque de Bouaye Bouaye 44830