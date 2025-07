Atelier « Archéo-détective » (dès 8 ans) Musée des tumulus de Bougon Bougon

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit La Chapelle de Bougon Bougon Deux-Sèvres

Venez mener l’enquête ! Dans des bacs de fouille qui reconstituent une portion d’un site archéologique, découvrez les gestes et les techniques des archéologues de terrain. Observation, déduction et manipulation permettront de retracer l’histoire d’un lieu, de comprendre la vie des hommes de la Préhistoire et de percer les mystères du passé. Un atelier passionnant pour s’initier à l’anthropologie, à l’archéologie et à la protection du patrimoine.

Places limitées, uniquement sur réservation. .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit La Chapelle de Bougon Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr

