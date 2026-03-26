Atelier archéologie 6-8 ans Chartres
Atelier archéologie 6-8 ans Chartres mardi 21 avril 2026.
Atelier archéologie 6-8 ans
2 rue Georges Brassens Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-21 09:30:00
fin : 2026-04-24 12:30:00
Date(s) :
2026-04-21
Les enfants se familiarisent avec l’histoire et les règles de l’héraldique, l’art du blason, au Moyen Âge. Ils composent ensuite leur propre blason et le peignent sur un support en bois en forme de bouclier, qu’ils ramènent à la maison.Familles
Pour les ateliers, pensez à prévoir une bouteille d’eau, une collation si besoin, des vêtements adaptés à l’activité (la peinture utilisée ne part pas en machine). .
2 rue Georges Brassens Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 36 67 31 77
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English :
Children learn about the history and rules of heraldry, the art of blazoning, in the Middle Ages. They then design their own coat of arms and paint it on a wooden shield, which they take home.
L’événement Atelier archéologie 6-8 ans Chartres a été mis à jour le 2026-03-24 par OT CHARTRES
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