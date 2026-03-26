Atelier archéologie 9-12 ans

2 rue Georges Brassens Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-20 09:30:00

fin : 2026-04-24 12:30:00

Date(s) :

2026-04-20

Les enfants plongent dans l’univers lumineux et coloré du vitrail et découvrent combien cet art, né au Moyen Âge, était bien plus qu’une décoration il permettait de raconter des histoires et de transmettre du savoir. Aujourd’hui encore, il continue d’inspirer les artistes, notamment à Chartres.Familles

Les enfants utilisent ensuite la technique du vitrail Tiffany, plus simple, qui utilise des bandes de cuivre adhésives au lieu du plomb, pour produire une petite oeuvre, qu’ils ramènent à la maison. Pour les ateliers, pensez à prévoir une bouteille d’eau, une collation si besoin. .

2 rue Georges Brassens Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 36 67 31 77

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English :

Children plunge into the luminous, colorful world of stained glass and discover how this art form, born in the Middle Ages, was much more than decoration: it enabled stories to be told and knowledge to be passed on. Even today, it continues to inspire artists, particularly in Chartres.

L’événement Atelier archéologie 9-12 ans Chartres a été mis à jour le 2026-03-24 par OT CHARTRES