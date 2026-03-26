Atelier archéologie 9-12 ans Chartres
Atelier archéologie 9-12 ans Chartres lundi 20 avril 2026.
Atelier archéologie 9-12 ans
2 rue Georges Brassens Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-20 09:30:00
fin : 2026-04-24 12:30:00
Date(s) :
2026-04-20
Les enfants plongent dans l’univers lumineux et coloré du vitrail et découvrent combien cet art, né au Moyen Âge, était bien plus qu’une décoration il permettait de raconter des histoires et de transmettre du savoir. Aujourd’hui encore, il continue d’inspirer les artistes, notamment à Chartres.Familles
Les enfants utilisent ensuite la technique du vitrail Tiffany, plus simple, qui utilise des bandes de cuivre adhésives au lieu du plomb, pour produire une petite oeuvre, qu’ils ramènent à la maison. Pour les ateliers, pensez à prévoir une bouteille d’eau, une collation si besoin. .
2 rue Georges Brassens Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 36 67 31 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Children plunge into the luminous, colorful world of stained glass and discover how this art form, born in the Middle Ages, was much more than decoration: it enabled stories to be told and knowledge to be passed on. Even today, it continues to inspire artists, particularly in Chartres.
L’événement Atelier archéologie 9-12 ans Chartres a été mis à jour le 2026-03-24 par OT CHARTRES
À voir aussi à Chartres (Eure-et-Loir)
- Jeudis de l’archéologie L’inhumation en vase dans le monde antique, l’exemple chartrain Chartres 26 mars 2026
- 48 h Chrono Édition 2026 Chartres 27 mars 2026
- Exposition Les journées des jardiniers de L’an Mil Chartres 27 mars 2026
- Valoriser le fonds d’archives Lorin Samedis des archives Chartres 28 mars 2026
- Ink&geek Chartres Chartres 28 mars 2026