ATELIER ARCHÉOLOGIE LA POTERIE NÉOLITHIQUE Pomérols

ATELIER ARCHÉOLOGIE LA POTERIE NÉOLITHIQUE
8 Avenue de Florensac Pomérols Hérault
Début : 2025-10-28
fin : 2025-10-28
2025-10-28
Le service archéologique de la CAHM propose des ateliers participatifs sur le thème de la préhistoire Poterie néolithique .
C’est l’archéologue Amélie Diaz qui interviendra afin de vous familiariser avec la poterie néolithique lors d’un atelier poterie qui s’adresse aux petits et grands. .
8 Avenue de Florensac Pomérols 34810 Hérault Occitanie +33 4 30 23 97 01
English :
CAHM’s archaeology department offers participatory workshops on the prehistoric theme of Neolithic pottery .
German :
Der archäologische Dienst der CAHM bietet Mitmach-Workshops zum Thema der Vorgeschichte Neolithische Töpferei an.
Italiano :
Il dipartimento di archeologia del CAHM propone dei laboratori partecipativi sul tema della preistoria ceramica neolitica .
Espanol :
El departamento de arqueología del CAHM propone talleres participativos sobre el tema prehistórico La cerámica neolítica .
