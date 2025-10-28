Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ATELIER ARCHÉOLOGIE LA POTERIE NÉOLITHIQUE Pomérols

ATELIER ARCHÉOLOGIE LA POTERIE NÉOLITHIQUE

8 Avenue de Florensac Pomérols Hérault

Le service archéologique de la CAHM propose des ateliers participatifs sur le thème de la préhistoire Poterie néolithique .
C’est l’archéologue Amélie Diaz qui interviendra afin de vous familiariser avec la poterie néolithique lors d’un atelier poterie qui s’adresse aux petits et grands.   .

English :

CAHM’s archaeology department offers participatory workshops on the prehistoric theme of Neolithic pottery .

German :

Der archäologische Dienst der CAHM bietet Mitmach-Workshops zum Thema der Vorgeschichte Neolithische Töpferei an.

Italiano :

Il dipartimento di archeologia del CAHM propone dei laboratori partecipativi sul tema della preistoria ceramica neolitica .

Espanol :

El departamento de arqueología del CAHM propone talleres participativos sobre el tema prehistórico La cerámica neolítica .

