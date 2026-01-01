Atelier archéologie présentation de l’objet mystère

Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-28 16:00:00

fin : 2026-01-28 17:00:00

Date(s) :

2026-01-28

Un archéologue de la Direction de l’Archéologie de Chartres vient parler de l’objet mystère présenté dans la vitrine.

Public visé Enfant .

Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An archaeologist from the Chartres Archaeology Department talks about the mystery object in the display case.

L’événement Atelier archéologie présentation de l’objet mystère Chartres a été mis à jour le 2026-01-19 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES