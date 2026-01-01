Atelier archéologie présentation de l’objet mystère Chartres
Atelier archéologie présentation de l’objet mystère Chartres mercredi 28 janvier 2026.
Atelier archéologie présentation de l’objet mystère
Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres Eure-et-Loir
Gratuit
Début : Mercredi 2026-01-28 16:00:00
fin : 2026-01-28 17:00:00
2026-01-28
Un archéologue de la Direction de l’Archéologie de Chartres vient parler de l’objet mystère présenté dans la vitrine.
Public visé Enfant .
Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
An archaeologist from the Chartres Archaeology Department talks about the mystery object in the display case.
L’événement Atelier archéologie présentation de l’objet mystère Chartres a été mis à jour le 2026-01-19 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES