Atelier archéologie Saint-Laurent

Atelier archéologie

Parc animalier de Charleville-Mézières Saint-Laurent Ardennes

Dans cet atelier archéologie, les enfants pourront se glisser dans la peau de petits archéologues à la recherche d’empreintes d’animaux cachées dans un bac à sable.

Parc animalier de Charleville-Mézières Saint-Laurent 08090 Ardennes Grand Est +33 6 27 59 58 73

English :

In this archaeology workshop, children can slip into the shoes of little archaeologists as they search for animal footprints hidden in a sandbox.

German :

In diesem Archäologie-Workshop können die Kinder in die Rolle kleiner Archäologen schlüpfen und in einem Sandkasten nach versteckten Tierspuren suchen.

Italiano :

In questo laboratorio di archeologia, i bambini potranno calarsi nei panni di piccoli archeologi alla ricerca di tracce di animali nascoste in una cava di sabbia.

Espanol :

En este taller de arqueología, los niños podrán meterse en la piel de pequeños arqueólogos mientras buscan huellas de animales escondidas en un arenal.

