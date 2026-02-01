Atelier Archéologie Médiathèque Salon-de-Provence

Atelier Archéologie

Vendredi 27 février 2026 de 15h à 17h. Médiathèque Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-27 15:00:00

fin : 2026-02-27 17:00:00

2026-02-27

Une après-midi découverte des règles de jeu cricket, 501… en présence de Yann Pollet, animateur à la MJC

Dès 8 ans.



Inscriptions au 04 90 56 74 16 .

Médiathèque Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 74 16 bibliotheque@salon-de-provence.org

English :

An afternoon to discover the rules of the game: cricket, 501? in the presence of Yann Pollet, MJC animator

