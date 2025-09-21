Atelier Archéologue en herbe Villa de Séviac Montréal

Atelier Archéologue en herbe Dimanche 21 septembre, 15h00 Villa de Séviac Gers

Gratuit. Sans réservation. Enfant à partir de 9 ans.

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Atelier – Initiation à l’archéologie

Des techniques de fouille à l’analyse des vestiges et objets, découvrez toutes les étapes du travail d’un archéologue !

Un atelier passionnant pour comprendre comment le passé ressurgit… couche après couche.

Villa de Séviac Séviac, 32250 Montréal-du-Gers Montréal 32250 Gers Occitanie 05 62 29 48 57 http://www.elusa.fr http://www.abbayedeflaran.fr Connue par les textes dès l’Antiquité, la villa gallo-romaine (maison rurale) de Séviac est découverte en 1868 et fouillée en 1911 jusque dans les années 80. Il s’agit d’une vaste et luxueuse résidence (IIe et Ve siècles) organisée autour d’une cour à péristyle avec thermes privés et tapis de mosaïques. La villa de Séviac fait partie du pôle ELUSA Capitale antique. Se rendre à Montréal-du-Gers, itinéraire fléché depuis le village.

© Elusa Capitale Antique