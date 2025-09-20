Atelier archéomaquette Musée historique de Villèle Saint-Paul

Atelier archéomaquette Musée historique de Villèle Saint-Paul samedi 20 septembre 2025.

Atelier archéomaquette 20 et 21 septembre Musée historique de Villèle La Réunion

Gratuit – groupe de 10 personnes maximum – à partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T08:45:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T13:45:00

Découvrez de façon ludique, avec Corentin Ramsamy, toutes les étapes d’une fouille archéologique, du chantier à l’interprétation des découvertes.

Horaires : 10h & 11h (matin) / 13h, 14h & 15h (après-midi)

Réservation par téléphone/mail ou sur place au stand dédié

Musée historique de Villèle 3 Rue Mahatma Gandhi, 97435 Saint-Paul, France Saint-Paul 97435 La Réunion La Réunion +33262556410 https://www.musee-villele.re [{« type »: « email », « value »: « musee.villele@cg974.fr »}] Le domaine de Villèle était situé au cœur d’un important domaine agricole. Cette habitation (au sens créole du terme) regroupe autour de la maison de maître l’ensemble des bâtiments de service et de production (cuisine, réserves, hôpital d’esclaves, logements des engagés, usine). Achevée en 1788, la maison de maître est la troisième construite en maçonnerie par A. Panon-Desbassyns sur un même modèle. Elle abrite aujourd’hui le musée de Villèle. La vocation du domaine est d’abord les cultures vivrières, auxquelles succédera la production du café puis de la canne à sucre. L’usine sucrière est édifiée en 1822 au sud de la maison, dont elle est séparée par des bâtiments de service. Ses vestiges, aujourd’hui ruinés, témoignent des nombreux remaniements que rendaient nécessaires l’évolution des techniques de la production sucrière durant le XIXe siècle.

Service régional de l’archéologie