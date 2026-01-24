Atelier ArchéoZik Rue Albert Theulier Thiviers

Atelier ArchéoZik

Rejoins nous pour un voyage musical dans le temps et pour fabriquer des objets sonores primitifs avec des éléments naturels.

Rue Albert Theulier Ludothèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56

English : Atelier ArchéoZik

Join us on a musical journey back in time as we make primitive sound objects from natural elements.

