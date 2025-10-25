Atelier Archi Brodée Musée La Manufacture Roubaix

Atelier Archi Brodée Samedi 25 octobre, 15h00 Musée La Manufacture Nord

Sur réservation, 15€ par participant

Début : 2025-10-25T15:00:00 – 2025-10-25T17:00:00

L’exposition Roubaix, Architectures Réhabilitées a éveillé en vous une passion incommensurable pour l’histoire particulière du bâti industriel roubaisien ? Vous êtes maintenant incollable sur les différents bâtiments qui composent l’exposition ? Ou vous êtes simplement adepte de déco reprenant des éléments indissociables de Roubaix dont notamment ses fameuses cheminées ?

Rendez-vous à l’Atelier de la Manufacture pour observer, dessiner et broder une architecture !

Que vous soyez déjà adepte de broderie ou néophyte, Anaïs Jonas se fera un plaisir de vous guider pas à pas dans cette pratique. Vous pourrez ensuite bien évidemment repartir avec votre création !

Sur réservation par téléphone au 03 20 20 98 92 ou par mail à l’adresse contact@lamanufacture-roubaix.fr

Paiement sur place en amont de votre visite, ou le jour de votre visite.

Une réservation vous engage. En cas d’empêchement merci de nous prévenir au plus vite pour permettre à d’autres d’en profiter.

Musée La Manufacture 29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 0320209892

Anais Jonas