Atelier Archi-ludique Archives départementales de Maine-et-Loire Angers

Atelier Archi-ludique Archives départementales de Maine-et-Loire Angers dimanche 21 septembre 2025.

Atelier Archi-ludique Dimanche 21 septembre, 13h00 Archives départementales de Maine-et-Loire Maine-et-Loire

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Pour les enfants de 4 à 15 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Pour les enfants…

Pendant que leurs parents visitent les coulisses des Archives, les enfants pratiquent la calligraphie, touchent du parchemin et signent comme au Moyen Âge.

Archives départementales de Maine-et-Loire 106, rue de Frémur Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 80 80 00 https://archives.maine-et-loire.fr/ https://www.facebook.com/archives49/ Les Archives départementales de Maine-et-Loire conservent les documents écrits, les images, les films relatifs à l’Histoire de l’Anjou du IXe jusqu’au XXIe siècle.

Pour les enfants… atelier créatif

© Archives départementales de Maine-et-Loire