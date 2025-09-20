Atelier « Archi-Textures » Prieuré de La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire

Atelier « Archi-Textures » Prieuré de La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire samedi 20 septembre 2025.

Atelier « Archi-Textures » Samedi 20 septembre, 15h00 Prieuré de La Charité-sur-Loire Nièvre

Accès libre |À partir de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Cet atelier ludique tout public en deux parties vous propose d’abord de découvrir par le toucher l’architecture du cloître et ses multiples textures, puis de mettre des mots sur vos impressions et ressentis et les partager.

Prieuré de La Charité-sur-Loire 8 cour du Château, 58400 La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 57 99 38 https://citedumot.fr/

Proposé dans le cadre des journées européennes du patrimoine

© Cité du Mot