Atelier archi-ttipi en français Irissarry

Atelier archi-ttipi en français

CDEP Ospitalea Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

2025-10-29

Pendant les vacances d’automne, les médiateurs du patrimoine d’Ospitalea proposent aux enfants de découvrir la construction écologique à travers la découverte ludique sous la forme de jeux interactifs des matériaux respectueux de l’environnement. À partir de sept ans. .

CDEP Ospitalea Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 97 20 ospitalea@le64.fr

