Atelier archi-ttipi en français Irissarry mercredi 29 octobre 2025.
CDEP Ospitalea Irissarry Pyrénées-Atlantiques
Pendant les vacances d’automne, les médiateurs du patrimoine d’Ospitalea proposent aux enfants de découvrir la construction écologique à travers la découverte ludique sous la forme de jeux interactifs des matériaux respectueux de l’environnement. À partir de sept ans. .
CDEP Ospitalea Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 97 20 ospitalea@le64.fr
