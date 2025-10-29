Atelier « Archicity » Librairie « Les Petits vagabonds » Albi
Atelier « Archicity » Librairie « Les Petits vagabonds » Albi mercredi 29 octobre 2025.
Atelier « Archicity » Mercredi 29 octobre, 15h30 Librairie « Les Petits vagabonds » Tarn
Gratuit. Sur inscription. Places limitées.
Création d’une ville imaginaire en papier.
Un atelier créatif à destination des petits et des grands.
Un dispositif imaginé et animé par /Parcours/d/architecture/
Librairie « Les Petits vagabonds » 13 rue Peyrolière, 81000 Albi
©Jocelyn Lermé de Belem