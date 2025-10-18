Atelier « Archicity » Moulin des Baronnies Sarlabous

Atelier « Archicity » Moulin des Baronnies Sarlabous samedi 18 octobre 2025.

Atelier « Archicity » Samedi 18 octobre, 10h00 Moulin des Baronnies Hautes-Pyrénées

Gratuit, entrée libre.

Début : 2025-10-18T10:00 – 2025-10-18T17:00

Fin : 2025-10-18T10:00 – 2025-10-18T17:00

Construction d’une ville imaginaire en papier

Un atelier ouvert à toutes et à tous

Un dispositif imaginé et animé par /Parcours/d/architecture/

Moulin des Baronnies 65130 Sarlabous Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 39 05 14 https://www.ccplateaudelannemezan.fr/entreprendre/tourisme/moulin-des-baronnies/ Au cœur des Baronnies et au bord de l’Arros dans un cadre bucolique, cet ensemble compose une unité touristique originale orientée vers le tourisme vert. Il est la propriété et est géré par la Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan. Il est composé de plusieurs structures à disposition des touristes mais aussi de la population locale.

© Parcoursdarchitecture