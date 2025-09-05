Atelier ARCHIPAT 6/12 ans au fil du temps Au musée Henri Barré Thouars
Atelier ARCHIPAT 6/12 ans au fil du temps Au musée Henri Barré Thouars mercredi 22 avril 2026.
Atelier ARCHIPAT 6/12 ans au fil du temps
Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres
Découvre l’évolution de l’habitat depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours à l’aide de jeux et de dessins.
Réservation obligatoire.
Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr
English : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans au fil du temps
Discover the evolution of housing from prehistoric times to the present day through games and drawings.
Reservations required.
German : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans au fil du temps
Entdecke die Entwicklung des Lebensraums von der Urgeschichte bis heute anhand von Spielen und Zeichnungen.
Reservierung erforderlich.
Italiano :
Scoprite l’evoluzione delle abitazioni dalla preistoria a oggi attraverso giochi e disegni.
È indispensabile la prenotazione.
Espanol : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans au fil du temps
Descubra la evolución de la vivienda desde la prehistoria hasta nuestros días a través de juegos y dibujos.
Imprescindible reservar.
