Atelier ARCHIPAT 6/12 ans au fil du temps Au musée Henri Barré Thouars

Atelier ARCHIPAT 6/12 ans au fil du temps Au musée Henri Barré Thouars mercredi 22 avril 2026.

Atelier ARCHIPAT 6/12 ans au fil du temps

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Découvre l’évolution de l’habitat depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours à l’aide de jeux et de dessins.

Réservation obligatoire.

Découvre l’évolution de l’habitat depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours à l’aide de jeux et de dessins.

Réservation obligatoire. .

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr

English : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans au fil du temps

Discover the evolution of housing from prehistoric times to the present day through games and drawings.

Reservations required.

German : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans au fil du temps

Entdecke die Entwicklung des Lebensraums von der Urgeschichte bis heute anhand von Spielen und Zeichnungen.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Scoprite l’evoluzione delle abitazioni dalla preistoria a oggi attraverso giochi e disegni.

È indispensabile la prenotazione.

Espanol : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans au fil du temps

Descubra la evolución de la vivienda desde la prehistoria hasta nuestros días a través de juegos y dibujos.

Imprescindible reservar.

L’événement Atelier ARCHIPAT 6/12 ans au fil du temps Thouars a été mis à jour le 2025-09-05 par Maison du Thouarsais