Atelier ARCHIPAT 6/12 ans balade avec le tuar Au musée Henri Barré Thouars
Atelier ARCHIPAT 6/12 ans balade avec le tuar
Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
2026-03-18
Parcours la campagne thouarsaise à bord d’un véhicule ancien conduit par un des membres de l’association du Tuar
Automobile Club.
Réservation obligatoire.
Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr
English : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans balade avec le tuar
Drive through the Thouars countryside in an oldtimer driven by a member of the Tuar Automobile Club
Automobile Club association.
Reservations required.
German : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans balade avec le tuar
Fahrt durch die Landschaft von Thouars an Bord eines Oldtimers, der von einem Mitglied des Tuar
Automobile Club.
Reservierung erforderlich.
Italiano :
Attraversate la campagna di Thouars a bordo di un’auto d’epoca guidata da un membro dell’Automobile Club di Tuar
Automobile Club di Tuar.
È indispensabile la prenotazione.
Espanol : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans balade avec le tuar
Recorra la campiña de Thouars en un coche de época conducido por un miembro del Tuar
Automóvil Club de Tuar.
Imprescindible reservar.
