Atelier ARCHIPAT 6/12 ans balade avec le tuar Au musée Henri Barré Thouars mercredi 18 mars 2026.

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres

Début : 2026-03-18

Parcours la campagne thouarsaise à bord d’un véhicule ancien conduit par un des membres de l’association du Tuar

Réservation obligatoire.

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr

English : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans balade avec le tuar

Drive through the Thouars countryside in an oldtimer driven by a member of the Tuar Automobile Club

Automobile Club association.

Reservations required.

German : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans balade avec le tuar

Fahrt durch die Landschaft von Thouars an Bord eines Oldtimers, der von einem Mitglied des Tuar

Automobile Club.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Attraversate la campagna di Thouars a bordo di un’auto d’epoca guidata da un membro dell’Automobile Club di Tuar

Automobile Club di Tuar.

È indispensabile la prenotazione.

Espanol : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans balade avec le tuar

Recorra la campiña de Thouars en un coche de época conducido por un miembro del Tuar

Automóvil Club de Tuar.

Imprescindible reservar.

