Atelier ARCHIPAT 6/12 ans château futuriste Au musée Henri Barré Thouars

Atelier ARCHIPAT 6/12 ans château futuriste

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

2025-12-03

Et le château de Thouars dans le futur, comment l’imagines-tu ? Une nouvelle façade, une cour différente, un nouvel

usage ?

Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

Réservation obligatoire. Nombre de places limité. .

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr

English : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans château futuriste

What do you imagine the Château de Thouars will look like in the future? A new facade, a different courtyard, a new use?

use?

Reservations required. Places are limited.

German : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans château futuriste

Und wie stellst du dir das Schloss von Thouars in der Zukunft vor? Eine neue Fassade, ein anderer Hof, eine neue

nutzung?

Eine Reservierung ist erforderlich. Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Italiano :

Come immagina che sarà lo Château de Thouars in futuro? Una nuova facciata, un cortile diverso, un nuovo

un nuovo utilizzo?

È indispensabile la prenotazione. I posti sono limitati.

Espanol : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans château futuriste

¿Qué aspecto imagina que tendrá el castillo de Thouars en el futuro? ¿Una nueva fachada, un patio diferente, un nuevo

¿un nuevo uso?

Imprescindible reservar. Plazas limitadas.

